Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Крыму вышел из СИЗО украинец, осужденный за комментарии в соцсети

НовостиОбщество    28.06.2018 - 23:52
Фото: Игорь Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Игорь Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)

"Севастопольский горсуд" изменил приговор по делу Игоря Мовенко на условный срок

В оккупированном Крыму 28 июня выпустили из следственного изолятора украинского активиста Игоря Мовенко, ранее осужденного за комментарии в соцсети к двум годам заключения. Об этом сообщило издание "Крым. Реалии".

Накануне "Севастопольский городской суд" изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил незамедлительно выпустить его из СИЗО.

Поскольку самого активиста на заседание не привезли, то администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

В постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год.

Напомним, 26 июня "Севастопольский горсуд" изменил приговор по делу крымского активиста Игоря Мовенко, ранее осужденного за комментарии в социальной сети.

Уголовное дело в отношении Мовенко возбудили за комментарий, который, по версии следствия, он опубликовал летом 2016 года в группе "Крым-Украина" в социальной сети "ВКонтакте". В комментарии высказывалось мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто участвовал в оккупации Крыма.

В Крыму проходит обыск в доме жены водителя Мустафы Джемилева С момента оккупации Крыма открыто 9 уголовных производств по фактам пыток
Теги публикации: Крым, СИЗО, активисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь