В Крыму вышел из СИЗО украинец, осужденный за комментарии в соцсети

"Севастопольский горсуд" изменил приговор по делу Игоря Мовенко на условный срок

В оккупированном Крыму 28 июня выпустили из следственного изолятора украинского активиста Игоря Мовенко, ранее осужденного за комментарии в соцсети к двум годам заключения. Об этом сообщило издание "Крым. Реалии".

Накануне "Севастопольский городской суд" изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил незамедлительно выпустить его из СИЗО.

Поскольку самого активиста на заседание не привезли, то администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда.

В постановлении суда сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год.

Напомним, 26 июня "Севастопольский горсуд" изменил приговор по делу крымского активиста Игоря Мовенко, ранее осужденного за комментарии в социальной сети.

Уголовное дело в отношении Мовенко возбудили за комментарий, который, по версии следствия, он опубликовал летом 2016 года в группе "Крым-Украина" в социальной сети "ВКонтакте". В комментарии высказывалось мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто участвовал в оккупации Крыма.