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В Крыму "суд" изменил приговор украинцу за комментарии в соцсети

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 17:56
Фото: Игорь Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Игорь Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)

Украинца могут завтра выпустить из СИЗО

В Крыму "Севастопольский городской суд" изменил приговор по делу крымского активиста Игоря Мовенко, ранее осужденного за комментарии в социальной сети. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в соцсети Facebook.

"Судья" Авхимов Василий Александрович рассмотрел апелляционную жалобу защиты украинского активиста и вынес приговор в виде одного года условно с испытательным сроком. Об этом сообщила в Фейсбук журналистка Александра Ефименко. По ее информации, украинца скорее всего завтра выпустят из СИЗО", - сказано в сообщении.

 

"Севастопольский городской суд" изменил приговор по делу крымского активиста Игоря Мовенко "Судья" Авхимов Василий...

Опубліковано Crimean Human Rights Group Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, ранее Украина осудила "приговор" украинцу Игорю Мовенко. 4 мая, Гагаринский районный "суд" Севастополя в Крыму "приговорил" обвиняемого в "экстремизме" Игоря Мовенко к двум годам заключения в колонии-поселении.

Уголовное дело в отношении Мовенко возбудили за комментарий, который, по версии следствия, он опубликовал летом 2016 года в группе "Крым-Украина" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментарии высказывается мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто участвовал в оккупации Крыма. Комментарий демонстрирует явное несогласие автора с оккупацией Крыма.

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Теги публикации: Крым, Крым, активисты, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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