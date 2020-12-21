В Крыму вынесли новые приговоры за отказ служить в армии РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму вынесли два новых приговора и завели еще три уголовных дела за так называемое уклонения от службы рядах Вооруженных сил РФ. Всего в Крыму было зафиксировано 147 уголовных дел за уклонение от службы.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам правозащитников, одно из новых уголовных дел открыто против Кирилла Жданченко, его уже преследовали по этой же статье в 2018 году.

"В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и два новых приговора, вынесенных по ст. 328 УК РФ", - говорится в сообщении.

В октябре в Крыму шестеро получили приговор за отказ служить в ВС РФ. Также за октябрь было открыто четыре новых уголовных дела по ст. 328 УК РФ.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей (76 тыс. гривен - ред.) до лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

РБК-Украина писало, что Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму. Около 100 граждан Украины незаконно удерживают на территории полуострова по политически мотивированных обвинениях.