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У Криму винесли нові вироки за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Автор: Артур Родивилов

В окупованому Криму винесли два нових вироки та завели ще три кримінальні справи за так зване ухилення від служби в лавах Збройних сил РФ. Всього в Криму було зафіксовано 147 кримінальних справ за ухилення від служби.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За словами правозахисників, одне з нових кримінальних справ відкрито проти Кирила Жданченка, його вже переслідували за цією ж статтею у 2018 році.

"В Криму в листопаді КПГ зафіксувала три нові кримінальні справи стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і два нових вироки, винесених за ст. 328 КК РФ", - йдеться в повідомленні.

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У жовтні в Криму шестеро отримали вирок за відмову служити у ЗС РФ. Також за жовтень було відкрито чотири нових кримінальні справи за ст. 328 КК РФ.

Дана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 тис. рублів (76 тис. гривень - ред.) до позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

РБК-Україна писало, що Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму. Близько 100 громадян України незаконно утримують на території півострова за політично мотивовані звинувачення.

Прогноз погоди
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