В Крыму второй день подряд срабатывает ПВО: что известно

В пятницу, 19 августа, во временно оккупированном Крыму возле Евпатории сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "советника главы Крыма" Олега Крючкова.
Местный Telegram-канал утверждает, что над полуостровом в результате работы ПВО были сбиты беспилотники.
Позже так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что в Евпатории предварительно сработала система ПВО.
Напомним, что вчера в Крыму также срабатывала ПВО у Керченского моста.
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