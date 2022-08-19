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У Криму другий день поспіль спрацьовує ППО: що відомо

Ілюстративне фото: у Криму другий день поспіль працює система ППО (відео)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "радника глави Криму" Олега Крючкова.

Місцевий Telegram-канал стверджує, що над півостровом в результаті роботи ППО були збиті безпілотники.

Пізніше так званий "радник глави Криму" Олег Крючков заявив, що в Євпаторії попередньо спрацювала система ППО.

З часом місцевий Telegram-канал опублікував фото та повідомив про роботу ППО у Севастополі.

Оновлено 21:51

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті спрацювала система ППО та був збитий безпілотник.

Нагадаємо, що вчора в Криму також спрацьовувала ППО біля Керченського мосту.

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