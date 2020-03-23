ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Криму порушили кримінальну справу проти голови Меджлісу

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 16:49
У Криму порушили кримінальну справу проти голови Меджлісу
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Рефата Чубарова підозрюють в організації масових заворушень у 2014 році

Слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова про організацію масових заворушень у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СК РФ.

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Республіці Крим та місту Севастополю порушено кримінальну справу стосовно 62-річного голови громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу"* Рефата Чубарова, якому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством (частина 1 статті 212 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цей час отримано докази причетності Чубарова до організації масових заворушень біля будівлі Верховної ради Автономної Республіки Крим.

"Нині у рамках розслідування кримінальної справи встановлені та допитані потерпілі, свідки та очевидці тих подій. У взаємодії з уповноваженими структурами проводиться вся необхідна робота по встановленню обставин вчиненого злочину і недопущення дестабілізації на території півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортації з окупованого Криму на материкову частину України журналіста Євгена Гайворонського.

Росія відкрила кордон для мешканців окупованого Донбасу У незаконно утримуваного Росією кримського татарина є симптоми коронавірусу, - Денісова
Новини України ЧубаровРосійська Федераціяуголовное дело
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся