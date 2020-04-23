В Киевской области вертолет аварийно сел на среди поля

Иллюстративное фото (facebook.com/kpszsu)

Во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей

Вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

Инцидент произошел 22 апреля, около 17 часов.

По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей.

"Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину", - отметили в командовании.

По его данным, в этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

"Вертолет не поврежден, экипаж - в норме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане разбился истребитель F-16. Авария военного самолета произошла в Исламабаде вблизи местного парка Шакарпариан. Самолет принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана.

Также РБК-Украина писало, что на севере Филиппин разбился вертолет филиппинской национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту. На борту вертолета находился руководитель национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа.