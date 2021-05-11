В Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани

Сообщается, что в школах пройдет актуализация локальных актов, которые приняты в образовательных организациях, пройдут инструктажи о том, как необходимо действовать в случае возникновения нештатной ситуации.

"Ужесточен пропускной режим, в том числе и по въезду транспорта на объекты. Будут проводиться учебная эвакуация, другие проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 8 человек. Следственный комитет квалифицировал происшествие как массовое убийство.

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.