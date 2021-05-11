UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани

Автор: Анастасия Рокитна

Окупационные власти Крыма приняли решение усилить пропускной режим в школах после стрельбы в Казани. Во всех школах и интернатах ужесточат пропускной режим и проведут проверки систем безопасности.

Об этом сообщает издание "Крыминформ".

Сообщается, что в школах пройдет актуализация локальных актов, которые приняты в образовательных организациях, пройдут инструктажи о том, как необходимо действовать в случае возникновения нештатной ситуации.

"Ужесточен пропускной режим, в том числе и по въезду транспорта на объекты. Будут проводиться учебная эвакуация, другие проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 8 человек. Следственный комитет квалифицировал происшествие как массовое убийство.

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.

Отметим, двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

Напомним, Владимир Путин отреагировал на стрельбу в Казани. Требует ужесточить правила оборота оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Терактшкола