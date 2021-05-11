У Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані

Повідомляється, що в школах пройде актуалізація локальних актів, які прийняті в освітніх організаціях, пройдуть інструктажі про те, як необхідно діяти в разі виникнення нештатної ситуації.

"Посилено пропускний режим, в тому числі і по в'їзду транспорту на об'єкти. Будуть проводитися навчальна евакуація, інші перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Казані сталася стрілянина в школі, в результаті якої загинули 8 осіб. Слідчий комітет кваліфікував подію як масове вбивство.

У Казані введений режим контртерористичної операції через стрілянину в школі, вживаються заходи для забезпечення безпеки учнів.