RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані

Автор: Анастасія Рокитна

Окупаційна влада Криму прийняла рішення посилити пропускний режим у школах після стрілянини в Казані. У всіх школах та інтернатах посилять пропускний режим і проведуть перевірки систем безпеки.

Про це повідомляє видання "Крыминформ".

Повідомляється, що в школах пройде актуалізація локальних актів, які прийняті в освітніх організаціях, пройдуть інструктажі про те, як необхідно діяти в разі виникнення нештатної ситуації.

"Посилено пропускний режим, в тому числі і по в'їзду транспорту на об'єкти. Будуть проводитися навчальна евакуація, інші перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Казані сталася стрілянина в школі, в результаті якої загинули 8 осіб. Слідчий комітет кваліфікував подію як масове вбивство.

У Казані введений режим контртерористичної операції через стрілянину в школі, вживаються заходи для забезпечення безпеки учнів.

Зазначимо, двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

Нагадаємо, Володимир Путін відреагував на стрілянину в Казані. Вимагає посилити правила обігу зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Терактшкола