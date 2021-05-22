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В Крыму украинца приговорили к году колонии за якобы "создание экстремистского сообщества"

Автор: РБК-Украина

"Евпаторийский городской суд" в Крыму приговорил студента геолого-географического факультета одного из украинских вузов к году колонии. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба "суда".

Так, украинца обвиняют в том, что он создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возращения Республики Крым и города Севастополя под юрисдикцию Украины. Участников группы из числа жителей Крымского полуострова он якобы активно вербовал и призывал к совершении противоправных действий.

Украинца задержали сотрудники в 2020 году, когда он приехал в Крым.

Сообщается, что студент полностю "признал вину" и "осознал ошибочность своих убеждений".

"С учетом совокупности ряда смягчающих наказание обстоятельств, в т.ч. состояния здоровья виновного, его отношения к содеянному, раскаяния, активного содействия следствию, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в "суде".

Напомним, вчера так называемый "суд" в Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима.

Вскоре Министерство иностранных дел Украины осудило приговор Яцкину и призвало международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека.

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