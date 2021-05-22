У Криму українця засудили до року колонії за нібито "створення екстремістської спільноти"

Так, українця звинувачують у тому, що він створив у соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістського співтовариства з метою повернення Республіки Крим і міста Севастополя під юрисдикцію України. Учасників групи з числа жителів Кримського півострова він нібито активно вербував і закликав до вчинення протиправних дій.

Українця затримали співробітники в 2020 році, коли він приїхав до Криму.

Повідомляється, що студент повністю "визнав провину" і "усвідомив помилковість своїх переконань".

"З урахуванням сукупності ряду пом'якшуючих покарання обставин, в т.ч. стану здоров'я винного, його ставлення до скоєного, каяття, активного сприяння слідству, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - повідомили в "суді".