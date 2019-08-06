В Крыму за уклонение от службы в армии РФ осудили 17 человек в 2019

В оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

По информации правозащитников, всего в нынешнем году было возбуждено 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.

"Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Крыму весной 2019 года прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

После оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

Крымская правозащитная группа подчеркнула, что призыв крымчан в армию РФ нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - заявляют правозащитники.

Напомним, Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против крымскотатарской журналистки, ведущей телеканала ATR Гульсум Халиловой за якобы "участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".