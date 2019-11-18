Денисова передала омбудсмену Турции список украинских политзаключенных

Фото: встреча омбудсменов (facebook.com/denisovaombudsman)

Омбудсмен пообещал помочь в борьбе за возвращение украинцев

Украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем передала ему список с информацией о 115 политзаключенных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Омбудсмен отметила, что во время встречи обсуждалось возвращение домой украинских политзаключенных, а также напомнила, что Турция способствовала освобождению политзаключенных Ахтема Чейгоза и Ильми Умерова.

"Я передала список с информацией о 115 гражданах Украины, в том числе, и об 87 крымских татар, и обратилась с просьбой усилить сотрудничество по возвращению украинских политзаключенных на родину", - сообщила Денисова.

Кроме того, она проинформировала Малкоча относительно проблем, которые есть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Речь шла о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях и систематических нарушениях социальных и экономических прав человека", - отметила Денисова.

По ее словам, турецкий омбудсмен засвидетельствовал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение политзаключенных и украинских территорий.

Ранее Денисова заявляла, что Российская Федерация незаконно преследует 115 жителей оккупированного Крыма.

РБК-Украина писало, что глава МИД Украины Вадим Присайко недавно заявлял, что между Украиной и РФ может состояться масштабный обмен пленными, во время которого могут обменять пленных в формате "всех на всех".