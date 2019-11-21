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В Крыму завершили следствие по очередному "делу Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     21.11.2019 - 19:54
В Крыму завершили следствие по очередному "делу Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото (wikimapia)

На данный момент проходит ознакомление с материалами дела

В Крыму завершили следствие красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" в отношении Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам адвоката Абдулганиева Лили Гамеджи, на данный момент проходит стадия ознакомления с материалами уголовного дела.

"Доказательством вины наших доверителей, по версии следствия, стали несколько номеров газеты "Голос Крыма". Речь идет о материале "Крым и Халифат" в четырех частях, датированном июнем 2010 года. В материалах дела фигурируют журналы 2003 и 2004 годов выпуска. Учитывая, что мой подзащитный родился в 1998 году, я слабо верю в то, что он в шестилетнем возрасте уже интересовался такими темами", - сообщила Гемеджи.

Отмечается, что в начале ноября суд продлил арест фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" до 13 января 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 21 ноября в Крыма "суд" оставил под арестом фигерантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервета Газиева, Асана Яникова, Шабана Умерова и Иззета Абдуллаева до 15 февраля.

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