В Крыму "суд" разрешил не расследовать смерть Веджие Кашка

Фото: Веджие Кашка (с открытых источников)

Верховный суд Крыма сегодня рассмотрел апелляционную жалобу по делу Веджие Кашка и отказал в ее удовлетворении

"Суд" в Крыму отклонил апелляцию защиты на отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело по факту смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова в Facebook.

По его словам, история этого дела показывает - судебная система с готовностью прикрывает своих коллег из правоохранительных органов.

"Верховный суд Крыма сегодня рассмотрел апелляционную жалобу по делу Веджие Кашка и отказал в ее удовлетворении. Судья Тимур Слезко не стал как судья Киевского районного суда Симферополя, постановление которого оспаривалось, до ухода в совещательную комнату заявлять, что бабушка была старой и поэтому умерла. Однако это не помешало ему принять решение об отказе", - написал Полозов.

По его мнению, следователь Киевского следственного отдела СК не просто проводит доследственную проверку "спустя рукава", но и активно препятствует адвокату в ознакомлении с материалом этой проверки.

Полозов также добавил, что пройти этот судебный путь до апелляционной инстанции было необходимо для возможности обращения в ЕСПЧ и теперь процессуальных препятствий для этого нет.

"Параллельно, незаконные решения будут обжалованы в российской юрисдикции сначала в кассации, а затем и в надзорной инстанции. Сын Веджие Кашка Ибрам-агъа настроен решительно и будет добиваться справедливости в последней возможной инстанции ", - сообщил он.

Напомним, по факту гибели Веджие Кашка адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщало РБК-Украина, ранее российское гособвинение в оккупированом Крыму запросило для всех фигурантов "дела Веджие Кашка" условные сроки.

Добавим, 23 ноября 2017 года российские силовики в Симферополе задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их подозревают в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании стало плохо Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.