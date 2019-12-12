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Адвокат обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Веджие Кашка

Новости » Общество     12.12.2019 - 21:36
Адвокат обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Веджие Кашка
Фото: Веджие Кашка (с открытых источников)

Документ жалобы основывается на экспертизе, сделанной российским и испанскими экспертами

По факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что документ жалобы базируется на экспертизе, сделанной российским и испанскими экспертами.

"При составлении экспертизы у экспертов не возникло никаких сомнений, что именно силовое задержание Веджие Кашка послужило катализатором ухудшения здоровья. Даже при всех тех обстоятельствах был шанс ее спасти, если бы в отношении нее не начали проводить прямо на месте следственные действия. Если бы следователь Ирина Сидиропуло не удерживала карету скорой помощи, в которой находилась Веджие Кашка. Возможно, она была бы жива", - говорит Полозов.

Напомним, Киевский районный суд Симферополя приговорил фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Как сообщало РБК-Украина, ранее российское гособвинение в оккупированом Крыму запросило для всех фигурантов "дела Веджие Кашка" условные сроки.

Добавим, 23 ноября 2017 года российские силовики в Симферополе задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их подозревают в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании стало плохо Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

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