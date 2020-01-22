В Крыму "суд" отказался рассматривать апелляцию Гайворонского

Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Заседание не состоялось в связи с тем, что в "суд" не явился журналист и его адвокат

В оккупированном Крыму подконтрольный Российской Федерации "суд" не стал рассматривать апелляционную жалобу по делу журналиста Евгения Гайворонского, который был принудительно выдворен за пределы полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Крымской правозащитной группы Facebook.

По данным правозащитной группы, заседание не состоялось в связи с тем, что в "суд" не явился как сам блоггер, которого оккупационная власть Крыма незаконно принудительно депортировала с территории полуострова, так и его адвокат Алексей Ладін.

"В "верховном суде" Крыма 22 января 2020 года не состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу об административном правонарушении в отношении ялтинского блогера Евгения Гайворонского", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "суде" не сообщили, когда состоится следующее заседание.

Напомним, российские пограничники запретили в'въезд на территорию РФ депортированному из оккупированного Крыма на материковую Украину блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому. Журналист был депортирован в Украину после 9 дней воздержания в "тюрьму для иностранцев" в Краснодарском крае РФ.

Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от леченья наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях и вскоре арестовали.