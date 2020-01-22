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У Криму "суд" відмовився розглядати апеляцію Гайворонського

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 20:06
У Криму "суд" відмовився розглядати апеляцію Гайворонського
Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

Засідання не відбулося у зв'язку з тим, що в "суд" не з'явився журналіст і його адвокат

В окупованому Криму підконтрольний Російській Федерації "суд" не став розглядати апеляційну скаргу у справі журналіста Євгенія Гайворонського, який був примусово видворений за межі півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської правозахисної групи у Facebook.

За даними правозахисної групи, засідання не відбулося у зв'язку з тим, що в "суд" не з'явився як сам блогер, якого окупаційна влада Криму незаконно примусово депортувала з території півострова, так і його адвокат Олексій Ладін.

"У "верховному суді" Криму 22 січня 2020 року не відбувся розгляд апеляційної скарги у справі про адміністративне правопорушення відносно ялтинського блогера Євгена Гайворонського", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у "суді" не повідомили, коли відбудеться наступне засідання.

Нагадаємо, російські прикордонники заборонили в'їзд на територію РФ депортованому з окупованого Криму на материкову Україну блогеру і журналісту Євгену Гайворонському. Журналіста було депортовано в Україну після 9 днів утримування у "в'язниці для іноземців" в Краснодарському краї РФ.

Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення і незабаром заарештували.

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