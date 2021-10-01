В Крыму "суд" оставил Джелялова под стражей, но сократил срок на один день

Подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма оставил решение первой инстанции в силе, отказавшись изменить заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову меру пресечения. Однако "суд" сократил срок содержания под стражей на один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова .

"Судья Гребенникова оставила решение первой инстанции в силе, отказавшись изменить Нариману Джелялову меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, несмотря на то, что суду были представлены все необходимые документы", - написал адвокат.

По его словам, срок содержания под стражей Джелялова истекает 3 ноября.

"Единственное, суд технически изменил решение первой инстанции, сократив срок содержания под стражей на один день, теперь он истекает не 4, а 3 ноября", - добавил Полозов.