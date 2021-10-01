У Криму "суд" залишив Джелялова під вартою, але скоротив термін на один день

Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму залишив рішення першої інстанції в силі, відмовившись змінити заступнику голови Меджлісу Наріманом Джелялова запобіжний захід. Однак "суд" скоротив термін утримання під вартою на один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова .

"Суддя Гребеннікова залишила рішення першої інстанції в силі, відмовившись змінити Наріманом Джелялова запобіжний захід на іншу, не пов'язану з триманням під вартою, попри те, що суду були надані всі необхідні документи", - написав адвокат.

За його словами, термін утримання під вартою Джелялова закінчується 3 листопада.

"Єдине, суд технічно змінив рішення першої інстанції, скоротивши термін утримання під вартою на один день, тепер він закінчується не 4, а 3 листопада", - додав Полозов.