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У Криму "суд" залишив Джелялова під вартою, але скоротив термін на один день

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П'ятниця 01 жовтня 2021 17:46
У Криму "суд" залишив Джелялова під вартою, але скоротив термін на один день Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму залишив рішення першої інстанції в силі, відмовившись змінити заступнику голови Меджлісу Наріманом Джелялова запобіжний захід. Однак "суд" скоротив термін утримання під вартою на один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

"Суддя Гребеннікова залишила рішення першої інстанції в силі, відмовившись змінити Наріманом Джелялова запобіжний захід на іншу, не пов'язану з триманням під вартою, попри те, що суду були надані всі необхідні документи", - написав адвокат.

За його словами, термін утримання під вартою Джелялова закінчується 3 листопада.

"Єдине, суд технічно змінив рішення першої інстанції, скоротивши термін утримання під вартою на один день, тепер він закінчується не 4, а 3 листопада", - додав Полозов.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня.

МЗС України, Офіс президента і ВР пов'язує цей арешт за участю Джелялова в Кримській платформі.

Крім того, ФСБ Росії пред'явило нове звинувачення Джелялову.

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Джелялов Меджліс
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