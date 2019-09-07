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В Крыму суд арестовал водителя затонувшего катера "Камелот"

Новости » Общество    07.09.2019 - 03:04
В Крыму суд арестовал водителя затонувшего катера "Камелот"
Фото: катер "Камелот" (vk.com/Максим Ереминко)

Водителя катера заключили под стражу

В аннексированном Крыму подконтрольный России Судакский городской суд заключил под стражу водителя прогулочного катера "Камелот", затонувшего около Судака. Об этом передаеют "Крым.Реалии".

По данным Следственного комитета в Крыму, в рамках следствия в суд поступило соответсвующее ходатайство об аресте водителя катера. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Имя и другие персональные данные водителя катера, а также опыт его работы не сообщается. Также не названа причина крушения судна. Спасатели допусили, что катер перевернулся из-за больших волн.

Напомним, 5 сентября в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа. Вскоре было найдено тело женщины, которая также была на борту катера.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

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