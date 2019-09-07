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У Криму суд заарештував водія затонулого катера "Камелот"

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 03:04
У Криму суд заарештував водія затонулого катера "Камелот"
Фото: катер "Камелот" (vk.com/Максим Єрьомінко)

Водія катера уклали під варту

У аннексованому Криму підконтрольний Росії Судацький міський суд взяв під варту водія прогулянкового катера "Камелот", затонулого біля Судака. Про це передають "Крім.Реалиії".

За даними Слідчого комітету в Криму, в рамках слідства в суд надійшло відповідне клопотання про арешт водія катера. Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ім'я та інші персональні дані водія катера, а також досвід його роботи не повідомляється. Також не названа причина аварії судна. Рятувальники допусили, що катер перекинувся черех великі хвилі.

Нагадаємо, 5 вересня в Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу. Незабаром було знайдено тіло жінки, яка також була на борту катера.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, в результаті якого корабель затонув. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

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