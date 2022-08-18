В Крыму сработала система ПВО: что известно

В четверг, 18 июля, во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста сработала система ПВО.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "советник главы Крыма" Олег Крючков.
"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и Крымского моста нет", - заявил Крючков.
Также, по неподтвержденной информации, которую распространяют местные Telegram-каналы, взрывы прогремели и в районе аэродрома Бельбек.
Обновлено 22:05
По информации ФКУ Упрдор "Тамань", движение по Крымскому мосту 18 августа вечером осуществляется в штатном режиме.
При этом местные Telegram-каналы утверждают, что над полуостровом в результате работы ПВО был сбит беспилотник.
Обновлено 22:30
Местные жители также сообщают о четырех взрывах в Любимовке, которая находится возле аэродрома Бельбек. По их словам, сейчас там работает ПВО.
При этом очевидцы отмечают, что после взрывов была слышна сирена и машины МЧС направились в сторону аэродрома.
Обновлено 22:50
По информации "Крым.Реалии", первый взрыв в районе аэродрома было слышно в 22:30, а второй - в 22:35. Местные жители рассказали также и о звуках стрельбы.
Обновлено 23:00
"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев у себя в Telegram написал, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник. При этом "никаких повреждений нет и никто не пострадал".
Напомним, 16 августа во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя были слышны взрывы. Там сдетонировал склад боеприпасов.
Позже в тот же день на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя также прозвучали несколько взрывов.
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