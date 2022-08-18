UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму сработала система ПВО: что известно

Иллюстративное фото: в Крыму сработала система ПВО (doblest club)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 18 июля, во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста сработала система ПВО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "советник главы Крыма" Олег Крючков.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и Крымского моста нет", - заявил Крючков.

Также, по неподтвержденной информации, которую распространяют местные Telegram-каналы, взрывы прогремели и в районе аэродрома Бельбек.

Аэропорт Бельбек на карте (скриншот)

Обновлено 22:05

По информации ФКУ Упрдор "Тамань", движение по Крымскому мосту 18 августа вечером осуществляется в штатном режиме.

При этом местные Telegram-каналы утверждают, что над полуостровом в результате работы ПВО был сбит беспилотник.

Обновлено 22:30

Местные жители также сообщают о четырех взрывах в Любимовке, которая находится возле аэродрома Бельбек. По их словам, сейчас там работает ПВО.

При этом очевидцы отмечают, что после взрывов была слышна сирена и машины МЧС направились в сторону аэродрома.

Обновлено 22:50

По информации "Крым.Реалии", первый взрыв в районе аэродрома было слышно в 22:30, а второй - в 22:35. Местные жители рассказали также и о звуках стрельбы.

Обновлено 23:00

"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев у себя в Telegram написал, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник. При этом "никаких повреждений нет и никто не пострадал".

Напомним, 16 августа во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя были слышны взрывы. Там сдетонировал склад боеприпасов.

Позже в тот же день на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя также прозвучали несколько взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымПВО