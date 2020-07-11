В Крыму состоится "суд" по объявлению в розыск освобожденного политзаключенного Бекирова

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Центрального районного "суда" аннексированного Симферополя об объявлении в розыск бывшего политзаключенного Эдема Бекирова назначили на 13 июля. Заседание пройдет в "Верховном суде" Крыма.

Об этом написал адвокат Алексей Ладин в Facebook.

Адвокат подчеркнул, что после обмена судья "с удивлением" обнаружил, что Бекирова нет в Симферополе и объявил его в розыск.

"13 июля 2020 года в "Верховном суде" Крыма состоится рассмотрение апелляции защиты на постановление судьи Центрального районного суда Деменко об объявлении в розыск Эдема Бекирова", - сообщил Ладин.

Бекирова удерживали в СИЗО в Симферополе после того, как задержали якобы за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов 12 декабря 2018 года. Во время пребывания в СИЗО он жаловался на состояние здоровья, так как является инвалидом первой группы.

В ходе обмена пленными 7 сентября 2019 года его передали Украине вместе с другими политзаключенными, среди которых Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, украинские моряки и другие.

Напомним, в мае подконтрольный России суд в оккупированном Крыму объявил в розыск Эдема Бекирова.