В Криму відбудеться "суд" по оголошенню в розшук звільненого політв'язня Бекірова

Розгляд апеляційної скарги на рішення Центрального районного "суду" анексованого Сімферополя про оголошення в розшук колишнього політв'язня Едема Бекірова призначили на 13 липня. Засідання пройде у "Верховному суді" Криму.

Про це написав адвокат Олексій Ладін у Facebook.

Адвокат наголосив, що після обміну суддя "з подивом" виявив, що Бекірова нема в Сімферополі і оголосив його в розшук.

"13 липня 2020 року в "Верховному суді" Криму відбудеться розгляд апеляції захисту на постанову судді Центрального районного суду Деменко про оголошення в розшук Едема Бекірова", - повідомив Ладін.

Бекірова утримували в СІЗО в Сімферополі після того, як затримали нібито за зберігання вибухових речовин і боєприпасів 12 грудня 2018 року. Під час перебування в СІЗО він скаржився на стан здоров'я, так як є інвалідом першої групи.

В ході обміну полоненими 7 вересня 2019 року його передали Україні разом з іншими політв'язнями, серед яких Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, українські моряки та інші.

Нагадаємо, у травні підконтрольний Росії суд в окупованому Криму оголосив у розшук Едема Бекірова.