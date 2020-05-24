В Крыму собираются помещать всех прибывающих в обсерваторы за их счет

Фото: так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов

По словам оккупационных властей, это коснется всех "бесцельно" приезжающих

Так называемых "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех "бесцельно" приезжающих в регион будут помещать в обсерваторы. За это люди должны будут платить из собственного кармана.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, это "не желание кому-то насолить", а часть мер борьбы с коронавирусом.

"Мы с радостью ждем туристов, когда откроется курортный сезон", - сказал Аксенов.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму в июле могут открыть отели и санатории, но только для крымчан.

Также РБК-Украина писало, что на полуострове хотят открыть детский лагерь "Артек" с 1 июня, но будет подготовлена не вся мощность "Артека", а даже меньше трети.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднять вопрос аннексированного Крыма на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Россия не хочет это обсуждать.

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Автор: Максим Зайченко