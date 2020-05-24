У Криму збираються поміщати всіх прибулих в обсерватори за їх рахунок

Фото: так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов

За словами окупаційної влади, це торкнеться всіх тих, хто "безцільно" приїжджають

Так званих "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всіх тих, хто "безцільно" приїжджають в регіон поміщатимуть в обсерватори. За це люди повинні будуть платити з власної кишені.

Про це повідомляє "РІА Новини".

За його словами, це "не бажання комусь насолити", а частина заходів боротьби з коронавірусом.

"Ми з радістю чекаємо туристів, коли відкриється курортний сезон", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму в липні можуть відкрити готелі та санаторії, але тільки для кримчан.

Також РБК-Україна писало, що на півострові хочуть відкрити дитячий табір "Артек" з 1 червня, але буде підготовлена не вся потужність "Артеку", а навіть менше третини.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався підняти питання анексованого Криму на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Росія не хоче це обговорювати.

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Автор: Максим Зайченко