В Крыму силовики задержали крымского татарина

В аннексированном Крыму российские силовики после обыска задержали крымского татарина Делявера Ибраимова. Об этом сообщили в "Крымской солидарности" в Facebook.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, на момент обыска в квартире кроме Ибраимова больше никого не было. Место нахождения крымского татарина на данный момент неизвестно.

"Сегодня после обыска в Джанкое был задержан Ибраимов Дилявер Таирович 3.02.1994 года рождения. Со слов родственников, Дилявер был один дома. Родители парня сейчас в поездке. И жены дома не было. После обыска супруга не может попасть в дом, потому что ключей кроме Дилявера ни у кого не было. Со мной связались родственники. Они сейчас будут звонить на горячие линии, чтобы оставить заявление в полицию о похищении человека. Его не могут найти. В МВД и ФСБ ездили. Никто не говорит, где он содержится", - сообщил адвокат.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в связи с задержанием Ибраимова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Также Денисова заявила об отсутствии информации о местонахождении другого украинского политзаключенного Рустема Исмаилова.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Татьяны Москальковой срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины", - написала она в Facebook.

Напомним, 11 марта, в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар. Среди задержанных - Сейтумер Сейтумеров (журналист телеканала ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналист инициативы "Крымская солидарность"), Рустем Сейтмеметов.

Позже "суд" арестовал на два месяца задержанных накануне крымских татар по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" Османа и Сейтумера Сейтумеровых, а также Рустема Сейтемеметова.