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В Крыму российские военные перекрыли реку, качают воду в Симферополь

Автор: Андрей Козловский

В Крыму подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу, в результате чего образовался пруд. Военнослужащие РФ начали из него качать воду в Симферополь.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, на месте работ военные разбили палаточный городок и привлекли технику, которая оснащена насосами. Качают воду в смонтированные трубопроводы.

Отмечается, что ранее вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение Феодосии и Судака, а также такие большие объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя.

Напомним, 7 сентября в оккупированном Россией Крыму начался третий, сверхжесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил возобновление водоснабжения в Крым.

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