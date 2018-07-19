В Крыму российские силовики за первые полгода провели 66 обысков у местных жителей

Обыски связаны с так называемым распространением экстремистских материалов

В течение первого полугодия 2018 года российские силовики провели 66 обысков у жителей Крыма. Об этом на брифинге "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму в первом полугодии 2018" сообщил Эльвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, обыски связаны с распространением экстремистских материалов.

"Обыски стали повседневной практикой. За первое полугодие оккупанты провели 66 обысков. Обыски связаны с распространением экстремистских материалов", - рассказал он.

По информации Сагирмана, за первое полугодие было зафиксировано шесть жертв в Крыму.

"За первое полугодие 2018 года было зафиксировано 6 случаев жертв в Крыму, 4 являются представителями крымскотатарского народа. В СИЗО номер 1 в марте-апреле трое арестованных якобы совершили самоубийство. В селе Давыдовка было совершено нападение на крымско-татарскую семью", - сказал он.

Напомним, правозащитные организации зафиксировали 55 случаев пыток в отношении жителей полуострова с начала аннексии Крыма Россией. Всего зафиксирован 181 случай негуманного обращения с людьми.