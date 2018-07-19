У Криму російські силовики за перші півроку провели 66 обшуків у місцевих жителів

Обшуки пов'язані з так званим поширенням екстремістських матеріалів

Протягом першого півріччя 2018 року російські силовики провели 66 обшуків у жителів Криму. Про це на брифінгу "Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму в першому півріччі 2018" повідомив Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, обшуки пов'язані з поширенням екстремістських матеріалів.

"Обшуки стали повсякденною практикою. За перше півріччя окупанти провели 66 обшуків. Обшуки пов'язані з поширенням екстремістських матеріалів", - розповів він.

За інформацією Сагірмана, за перше півріччя було зафіксовано шість жертв у Криму.

"За перше півріччя 2018 року було зафіксовано 6 випадків жертв в Криму, 4 є представниками кримськотатарського народу. У СІЗО номер 1 у березні-квітні троє заарештованих нібито наклали на себе руки. У селі Давидівка було здійснено напад на кримсько-татарську родину", - сказав він.

Нагадаємо, правозахисні організації зафіксували 55 випадків тортур відносно жителів півострова з початку анексії Криму Росією. Усього зафіксований 181 випадок негуманного поводження з людьми.