В Крыму проходит обыск в доме жены водителя Мустафы Джемилева

Причина обыска неизвестна

В Бахчисарае в четверг проводятся обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымскотатарского активиста Заира Смедляева.

"Обыск в 6 микрорайоне Бахчисарая, ул. Джафера Сейдамета, 42 в Ахтема Мустафаева, водителя Сафинар апте Джемилевой. Самого Ахтема дома нет, только его мать, причина обыска неизвестна. Вооруженные в камуфляже и балаклавах приехали на четырех микроавтобусах, оцепили улицу", - отмечает Смедляев.

Отмечается, что на данный момент отсутствует официальная информация от российских правоохранителей и властей Крыма о ситуации.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия завезла на оккупированный полуостров Крым 250 тыс. человек с ОРДЛО и 300 тыс. лиц из РФ с целью принудительно изменить демографическую ситуацию.