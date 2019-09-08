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В Крыму разбушевался шторм, есть погибшие

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 22:57
В Крыму разбушевался шторм, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Спасатели сообщили о 6 погибших, некоторых до сих пор не могут достать из воды из-за шторма

В аннексированном Крыму в результате шторма, прошедшего в воскресенье 8 сентября, погибли шесть человек. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает "Крым.Реалии".

По данным российского управления МЧС в Крыму, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова - в Большой Ялте.

Известно, что один человек погиб в Отрадном - его достали из воды. Еще двух погибших из-за сильного шторма пока не могут извлечь.

Также двое людей погибли в районе замка "Ласточкино гнездо", их также пока не могут достать. Еще один мужчина погиб в районе Массандры во время катания на лодке, его также пока не могут извлечь из воды.

Спасатели и меорологи оценили этот шторм, как пятибальный. Перед началом стихии спасатели распространили штормовое предупреждение на 8-9 сентября. Порывы ветра местами достигали до 22 метров в секунду.

Напомним, несколько дней в Таиланде в результате шторма погибли 14 человек, еще 2 человека считаются пропавшими без вести. Также в результате шторма произошли сильные наводнения и оползни.

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