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У Криму розбушувався шторм, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 22:57
У Криму розбушувався шторм, є загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Рятувальники повідомили про 6 загиблих, деяких досі не можуть дістати з води через шторм

У аннексованому Криму в результаті шторму, що стався в неділю 8 вересня, загинули шість осіб. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє "Крым.Реалии".

За даними російського управління МНС в Криму, надзвичайна подія сталася на півдні півострова - у Великій Ялті.

Відомо, що один чоловік загинув у Відрадному - його дістали з води. Ще двох загиблих через сильний шторм поки не можуть витягти.

Також двоє людей загинули у районі замку "Ластівчине гніздо", їх теж поки не можуть дістати. Ще один чоловік загинув у районі Массандри під час катання на човні, його також поки не можуть витягти з води.

Рятувальники і меорологи оцінили цей шторм, як п'ятибальний. Перед початком стихії рятувальники поширили штормове попередження на 8-9 вересня. Пориви вітру місцями сягали до 22 метрів в секунду.

Нагадаємо, кілька днів в Таїланді в результаті шторму загинули 14 осіб, ще 2 людини вважаються зниклими безвісти. Також в результаті шторму сталися сильні повені і зсуви.

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