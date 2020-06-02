У Криму проводять обшуки в кримських татар

Фото: обшуки в Криму (facebook.com.crimeansolidarity)

Силовики шукали документи, або предмети у будинку кримської татарки

У Криму до кримської татарки прийшли з обшуками російські спецслужби. Вони шукали документи, або предмети пов'язані з кримінальною справою її сина.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

Як повідомляється, вранці до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової в селі Курське Білогірського району несподівано приїхали силовики. Вони їй повідомили що обшук триватиме за постановою Київського райсуду від 3 березня 2020 року по кримінальній справі, в рамках якої проходить її син. За підсумками обшуку силовиків, документів або предметів, що мають значення для слідства не знайшли.

"Відразу відчинила двері. Зброя, символіка загону Номана Челебіджихана є? Я їм сказала: "Дивіться, будь ласка. У мене нічого немає". Оглянули будинок і написали, що під час обшуку нічого не виявлено і пішли. Від свідчень я відмовилася", - розповіла Шейде Асанова.

Син Шейде Асанової є Рустем Асанов, який з 2016 року проживає в Україні.

Зазначимо, після анексії Криму на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу. Також обшукують кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, Кримський півострів за час окупації Російською Федерацією з 2014 року вимушено покинули майже 48 тисяч осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар.

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Автор: Андрій Козловський