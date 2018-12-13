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Арестованного в Крыму активиста отправили в психбольницу

Новости » Общество    13.12.2018 - 15:51
Арестованного в Крыму активиста отправили в психбольницу
Фото: Сервер Мустафаев (facebook.com/server.mustafayev)

Крымский юрист Лиля Гемеджи считает, что правоохранительные органы хотят сломать волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его

Координатора движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева арестованного российскими властями по обвинению в "участии в террористической организации", этапируют в психиатрическую клинику, где он проведет месяц. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

Адвокат Мустафаева говорит, что активист не пошел на контакт с врачами в амбулатории и считает себя здоровым человеком. Он добавил, что его подзащитному могли назначить экспертизу в стационаре. Крымский юрист Лиля Гемеджи считает, что правоохранительные органы хотят сломать волю Мустафаева к сопротивлению и унизить его.

Напомним, 23 мая в оккупированном Симферополе подконтролен России Киевский районный суд арестовал задержанного накануне в Бахчисарае крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.

До этого 21 мая в оккупированном Бахчисарае спецслужбы Российской Федерации провели обыски и задержали двух крымскотатарских активистов, в том числе и представителя "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

В связи с обысками в Бахчисарае и задержанием двух активистов общественной организации "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, Министерство иностранных дел Украины выразило протест России.

 

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