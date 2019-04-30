В Крыму прошли новые обыски у крымских татар

Сегодня, 30 апреля, в оккупированном Крыму прошли новые обыски у крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

Сообщается, что российские силовики с автоматами пришли в дома крымских татар под Симферополем. В частности, обыски прошли в доме активиста Ролана Османова, который проживает в селе Урожайное. Османов ранее выходил на одиночный пикет против "реставрации" Ханского дворца и поддерживал захваченных в Керченском проливе украинских моряков. После обысков задержаний не было.

Кроме того, прошли обыски в селе Живописное у активиста Дилявера Бекирова. После следственных мероприятий его тоже не задерживали. На данный момент публичных комментариев российских силовиков по обыскам нет.

Напомним, ранее Украина в ООН выразила протест из-за новых репрессий в Крыму. Заявление прозвучало после того, как 27 марта после обысков в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Национальный союз журналистов Украины выступил с заявлением о том, что в Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику.