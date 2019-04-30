У Криму пройшли нові обшуки у кримських татар

Сьогодні, 30 квітня, в окупованому Криму пройшли нові обшуки у кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Повідомляється, що російські силовики з автоматами прийшли в будинки кримських татар під Сімферополем. Зокрема, обшуки пройшли в будинку активіста Ролана Османова, який проживає в селі Урожайне. Османов раніше виходив на одиночний пікет проти "реставрації" Ханського палацу і підтримував захоплених в Керченській протоці українських моряків. Після обшуків затримань не було.

Крім того, пройшли обшуки в селі Живописне у активіста Ділявера Бекірова. Після слідчих заходів його теж не затримували. На даний момент публічних коментарів російських силовиків щодо обшуків немає.

Нагадаємо, раніше Україна в ООН висловила протест через нові репресії в Криму. Заява прозвучала після того, як 27 березня після обшуків в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше Національна спілка журналістів України виступила із заявою про те, що в Криму триває системний тиск на громадянську журналістику.