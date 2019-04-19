Украина в ООН выразила протест из-за новых репрессий в Крыму

Иллюстративное фото (un.org)

Ельченко проинформировал Гуттериша о нарушении прав человека в Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил протест из-за новых осуждений украинцев в оккупированном Симферополе. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в Twitter украинсего представительства в ООН.

Кроме того, Ельченко проинформировал генсека ООН Антониу Гутерриша об очередном нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

"Украина выразила протест из-за неправомерного решения российского оккупационного "суда" в Симферополе об осуждении граждан Украины по сфабрикованным обвинениям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает арест активистов "Крымской солидарности" после массовых обысков 27 марта в аннексированом Крыму и призывает к немедленному освобождению из российского СИЗО.

Напомним, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, сотрудники пограничного управления ФСБ и России в Крыму 17 апреля заявили о задержании подозреваемого в участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".