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В Крыму проходят новые обыски

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 10:59
В Крыму проходят новые обыски
Иллюстративное фото: (facebook.com said.krimskiy)

Обыски проходят в доме матери активиста Аксеита Джанджакова

В Крыму в Сары-Су Белогорского района, по улице Чадыр Кермен, проходят очередные обыски российских силовиков. Об этом сообщает гражданская инициатива "Крымская солидарность".

Сообщается, что обыски проходят в доме матери активиста Аксеита Джанджакова.

"В доме Аксеита Джанджакова обыск закончился. Со слов родных, сообщивших об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек. На данный момент следственные мероприятия проходят в доме матери Аксеита, там проживает пожилая бабушка Ребия Сеттарова (около 90 лет). Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские силовики проводили обыск в доме крымских татарт в селе Красновка Симферопольского района, по итогам которого был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев.

РБК-Украина писало, что 11 июля на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву.

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