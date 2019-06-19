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У Криму проходять нові обшуки

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 10:59
У Криму проходять нові обшуки
Ілюстративне фото: (facebook.com said.krimskiy)

Обшуки проходять в будинку матері активіста Аксеіта Джанджакова

У Криму в Сарі-Су Білогірського району, по вулиці Чадир-Кермен, проходять чергові обшуки російських силовиків. Про це повідомляє громадянська ініціатива "Кримська солідарність".

Повідомляється, що обшуки проходять в будинку матері активіста Аксеіта Джанджакова.

"В будинку Аксеіта Джанджакова обшук закінчився. Зі слів рідних, які повідомили про обшук, сам господар домоволодіння знаходиться за межами Криму. В будинку проживає інша людина. На даний момент слідчі заходи проходять в будинку матері Аксеіта, там проживає літня бабуся Ребія Сеттарова (близько 90 років). Подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські силовики проводили обшук в будинку кримських татарт в селі Красновка Сімферопольського району, за підсумками якого був затриманий і доставлений в Сімферополь Емирхан Муртазаєв.

РБК-Україна писало, що 11 липня на адміністративному кордоні з окупованим Кримом російські силовики затримали кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву.

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