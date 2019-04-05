В Крыму продолжается системное давление на журналистику, - НСЖУ

В аннексированном Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику. Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины.

В НСЖУ заявили, что "Россия использует все средства для подавления любых попыток рассказывать правду о репрессиях на полуострове".

"Активисты информируют о том, что происходит на полуострове, нередко - ценой собственной свободы. Выявить солидарность с общественными журналистами - значит прежде всего морально поддержать коллег, что очень важно в тех условиях, в которых сейчас приходится им находиться", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В частности, в НСЖУ отметили продление российским судом в Крыму ареста координатору "Крымской солидарности" Серверу Мустафаеву, массовые обыски в Крыму у активистов "Крымской солидарности", содержание под стражей блогера Наримана Мемедеминова.

Национальный союз журналистов Украины сообщил, что готов принять в свои ряды гражданских журналистов из аннексированного Крыма, и предлагает крымскотатарским активистам, гражданским журналистам, крымским адвокатам обсудить создание отдельной процедуры, облегчающей порядок вступления в НСЖУ таких журналистов, работающих в условиях аннексии полуострова.

Напомним, Amnesty International заявляло, что в Крыму отмечается значительное ухудшение ситуации из соблюдением прав человека после оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году. В докладе Amnesty International говорится о том, что после аннексии Крыма российская власть взяла под контроль, потому что "выгнала с полуострова", все независимые СМИ путем запугиваний и преследований конкретных лиц или отмене разрешений СМИ на вещание и издательскую деятельность в соответствии с российскими законодательными требованиями к регистрации СМИ.