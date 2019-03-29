Amnesty International заявляет об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Против откровенных критиков незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией и в дальнейшем активно проводится политика притеснения

Amnesty International заявляет, что в Крыму отмечается значительное ухудшение ситуации из соблюдением прав человека после оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на доклад Amnesty International.

В докладе говорится, что против откровенных критиков незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией и в дальнейшем активно проводится политика притеснений, угроз и запугиваний. В частности, ограничение свободы объединений на осуществление культурных и других прав.

"Своевольный запрет, который Россия в 2016 году наложила на Меджлис крымскотатарского народа, самоуправляющуюся организацию крымских татар, что способствует развитию крымскотатарской культуры и традиций, остается неизменной, несмотря на решение Международного Суда ООН в 2017 году о ее отзыве. Лица, которые пострадали от запрета, не только лишены средств правовой защиты, которые бы позволили им обжаловать запрет в местных судах, их также преследуют и притесняют, поскольку любая открытая связь с Меджлисом считается уголовным преступлением", - говорится в докладе.

Также говорится о преследованиях ФСБ людей в связи с религиозными убеждениями.

"В этом контексте де-факто власть незаконно преследует все большее количество крымских татар, применяя российское анти-экстремистское законодательство", - говорится в докладе.

Отметим, что 27-28 марта в Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар. В результате ФСБ задержала 23 человека и часть из них уже арестовали. США и ЕС призвали РФ освободить незаконно задержанных крымских татар, но Россия их заявления игнорирует .

В докладе Amnesty International говорится о том, что после аннексии Крыма российская власть взяла под контроль, потому что "выгнала с полуострова", все независимые СМИ путем запугиваний и преследований конкретных лиц или отмене разрешений СМИ на вещание и издательскую деятельность в соответствии с российскими законодательными требованиями к регистрации СМИ.

"Со времени последнего представления Amnesty International ситуация со свободой СМИ еще больше ухудшилась. По данным Крымской правозащитной группы с лета до конца 2018 года количество средств массовой информации (в основном онлайн), в которых было полностью или частично запрещен доступ, возросло до по меньшей мере 33 веб-сайтов. Увеличилось также количество местных интернет-провайдеров, которые применяют ограничения", - говорится в сообщении.

Amnesty International сообщает о давлении российских властей на Google, с целью отражения незаконно аннексированного Крыма на Google Maps как российской территории. Google угрожали юридическими последствиями.

Напомним, в заключительной декларации саммита Европейского Союза, глав государств и правительств стран-членов ЕС говорится, что Евросоюз никогда не признает аннексию Россией Крыма.