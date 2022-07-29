В Крыму призывают в армию студентов с отсрочкой

Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию в Крыму. На военную службу призывают даже студентов, которые имели отсрочку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу президента в Крыму Тамилу Ташеву во время брифинга.
По ее словам, РФ проводит в университетах активную милитарную пропаганду для молодежи, чтобы потом привлечь их в армию. Кроме того, в Севастополе и Джанкое студентам последнего курса профтехучилищ вручили повестки якобы для уточнения учетных данных. Впоследствии молодые люди были призваны в армию РФ.
Также "военкоматы" начали отправлять мужчин на повторные медкомиссии, но Ташева прогнозирует, что это завершатся отправкой на войну против Украины.
Она добавила, что жители Крыма с начала полномасштабного вторжения участвовали в боевых действиях. Уже известно о 125 захоронениях солдат на территории полуострова, из них, вероятно, 62 являются гражданами Украины.
Однако Ташева подчеркнула, что указанная цифра не является точной и окончательной, поскольку Россия скрывает потери.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины уже около 40 500 солдат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.