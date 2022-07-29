У Криму призивають до армії студентів з відстрочкою

За її словами, РФ проводить в університетах активну мілітарну пропаганду для молоді, щоб потім залучити їх до армії. Крім того, у Севастополі і Джанкої студентам останнього курсу профтехучилищ вручили повістки нібито для уточнення облікових даних. Згодом молодики були призвані до армії РФ.

Також "військкомати" почали відправляти чоловіків на повторні медкомісії, але Ташева прогнозує, що це завершаться відправкою на війну проти України.

Вона додала, що жителі Криму з початку повномасштабного вторгнення брали участь у бойових діях. Вже відомо про 125 поховань солдатів на території півострова, з них, ймовірно, 62 є громадянами України.

Проте Ташева наголосила, що вказана цифра не є точною та остаточною, оскільки Росія приховує втрати.