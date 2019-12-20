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"Суд" в Крыму постановил депортировать журналиста Гайворонского

Новости » Общество     20.12.2019 - 22:35
"Суд" в Крыму постановил депортировать журналиста Гайворонского
Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Кроме того, суд оштрафовал блогера на 2 тыс. рублей

"Ялтинский городской суд" принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Сотрудники полиции задержали Гайворонского сегодня, изъяли у него российский паспорт и телефон, и доставили в Ливадийский отдел, откуда к вечеру отвезли в суд. Гайворонского обвинили в административном нарушении - пребывание в "на территории России" (в оккупированном Крыму) без подтверждающих документов (часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф и обязательную депортацию.

Депортация Гайворонского должна состояться сразу после вступления судебного решения в силу. Адвокат Алексей Ладин рассказал, что будет обжаловать решение в апелляции - до этого блогера направят в центр временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае.

Гайворонский получил российский паспорт в 2015 году, когда переехал в Крым из Донецка. Журналист, придерживавшийся тогда пророссийских взглядов, сотрудничал с севастопольским изданием "Примечания" до марта 2019 года, когда после обыска сотрудниками полиции у него дома изменил взгляды и стал публично выражать проукраинскую позицию.

27 марта он подал заявление с требованием аннулировать российский паспорт, настаивая, что документ был выдан с нарушением законодательства.

Ранее судья подконтрольного России Мирового "суда" Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях и вскоре арестовали.

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