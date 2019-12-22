У Криму за політичними мотивами у в'язниці сидять 88 людей, - правозахисниця

Ці люди перебувають або в СІЗО, або в колоніях Криму, або вже в СІЗО Росії

У анексованому Криму 88 людей позбавлені волі за політичними мотивами. Про це керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомила в ефірі hromadske.radio, передає РБК-Україна.

За її словами, ці люди перебувають або в СІЗО, або в колоніях Криму, або вже в СІЗО Росії.

"Як, наприклад, нещодавно в Саратов доставили Костянтина Давиденка. Це дуже, на мій погляд, важлива справа, оскільки він не є кримчанином. Він приїхав до свого родича в Крим. Був затриманий, звинувачений у шпигунстві, йому дали більше 7 років, а далі вивезли в Саратов в колонію суворого режиму, де він буде відбувати незаконне покарання", - зазначила Скрипник.

За її словами, вивезення ув'язнених з Криму на територію Росії "дуже ускладнює роботу адвокатів і правозахисників щодо їхнього захисту".

Нагадаємо, 20 грудня "Ялтинський міський суд" ухвалив рішення про примусову депортацію журналіста Євгена Гайворонського з анексованого Криму на материкову частину України.

Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення і незабаром заарештували.

Раніше так званий "Верховний суд" анексованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".