ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму пограничники РФ закрыли пункт пропуска "Армянск"

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 10:55
В Крыму пограничники РФ закрыли пункт пропуска "Армянск"
Иллюстративное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

Границу закрыли якобы из-за "ограничений" украинских пограничников

Российские пограничники в аннесксированном Крыму закрыли свой пункт порпуска "Армянск" на административной границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, закрытие пункта пропуска якобы связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице. Сообщается, что другие автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.

По данным российских пограничников, за предыдущие сутки админграницу в пункте пропуска "Армянск" пересекли около 2400 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом сегодня закроют КПВВ "Каланчак" в связи с проведением работ по реконструкции. Пропуск людей приостановят с 08:00 утра 7 ноября по 15 ноября.

Отметим, админграницу с аннексированным полуостровом в октябре пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в 2020 году в Украине построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. В частности, часть пунктов пропуска будет отремонтирована за счет кредитных средств, полученных от Польши.

Ранее глава правительства Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с Крымом свидетельствует, что Кабмин планирует возобновить транспортное сообщение с полуостровом. Гончарук отметил, что правительство хочет улучшить условия для пассажиров.

Админграницу с Крымом в октябре пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре Украина представила в ООН обновленную резолюцию по Крыму
Новости Украины Крымадминграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь