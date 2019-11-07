В Крыму пограничники РФ закрыли пункт пропуска "Армянск"

Иллюстративное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

Границу закрыли якобы из-за "ограничений" украинских пограничников

Российские пограничники в аннесксированном Крыму закрыли свой пункт порпуска "Армянск" на административной границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, закрытие пункта пропуска якобы связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице. Сообщается, что другие автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.

По данным российских пограничников, за предыдущие сутки админграницу в пункте пропуска "Армянск" пересекли около 2400 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом сегодня закроют КПВВ "Каланчак" в связи с проведением работ по реконструкции. Пропуск людей приостановят с 08:00 утра 7 ноября по 15 ноября.

Отметим, админграницу с аннексированным полуостровом в октябре пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в 2020 году в Украине построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. В частности, часть пунктов пропуска будет отремонтирована за счет кредитных средств, полученных от Польши.

Ранее глава правительства Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с Крымом свидетельствует, что Кабмин планирует возобновить транспортное сообщение с полуостровом. Гончарук отметил, что правительство хочет улучшить условия для пассажиров.