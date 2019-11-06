Админграницу с Крымом в октябре пересекли на 40% меньше людей, чем в сентябре

Иллюстративное фото (УНИАН)

В октябре 2019 года административную границу пересекли 192 204 человека

Административную границу между Крымом и Херсонской областью в обоих направлениях пересекли 192 204 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что административную границу между Крымом и Херсонской областью пересекли 28 680 транспортных средств в октябре 2019 года.

"По сравнению с сентябрем количество пересечений админграницы гражданским населением уменьшилось на 40,56%, а транспортными средствами - на 32,15%", - говорится в сообщении.

Напомним, на админгранице с Крымом завтра закроют КПВВ "Каланчак". 7 ноября, в Херсонской области временно закроют контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак". При этом пропускные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" на административной границе с аннексированном Крымом будут работать в обычном режиме.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг, что обустройство пунктов пропуска на административной границе с аннексированным Крымом свидетельствует о том, что правительство планирует возобновить транспортное сообщение с полуостровом. Гончарук отметил, что правительство хочет улучшить условия для пассажиров.

РБК-Украина писало, что в следующем году в Украине построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. В частности, часть пунктов пропуска будет отремонтирована за счет кредита Польши.